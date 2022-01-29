Роботяги працють за копійки, а він відмовляється від мільйонів: Ф'юрі розлютований вчинком Джошуа

Батько чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі Джон Фьюрі здивований поведінкою Ентоні Джошуа. Британець відмовився взяти відступні заради реваншу з Олександром Усиком.
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Ф'юрі-старший запевняє, що вони з Тайсоном довго б не роздумували над такою пропозицією, а одразу забрали гроші.
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"Якби нам надійшла така пропозиція, ми відразу ж взяли б гроші! Це бізнес. Просто так вам дають 15 мільйонів фунтів стерлінгів? Беріть їх!
Представники робітничого класу працюють за сотні фунтів на тиждень, а цей хлопець відмовляється від 15 мільйонів за те, щоби нічого не робити", – дивується Джон Фьюрі.
Після того, як Джошуа вирішив провести поєдинок з Усиком, Тайсон Ф'юрі оголосив про бій з Ділліаном Вайтом.
Промоутери вже провели торги. Поєдинок, найімовірніше, відбудеться 29 квітня в Кардіффі. Ф'юрі заробить близько 32 млн доларів, Вайт – 8 млн.
А Усику тепер доведеться доводити, що він не випадково переміг Джошуа у першому поєдинку.
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