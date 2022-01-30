Усик нарасхват. В Америке нарисовался брюхатый претендент на титулы украинца

Тревор Брайан успешно провел защиту регулярного чемпиона мира по версии WBA. 32-летний Брайан победил Джонатана Гуидри раздельным решением судей.
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Победа вскружила голову упитанному американцу и теперь он намерен выйти на ринг против звезд супертяжелого дивизиона.
"Тревор Брайан здесь надолго. Я показал это сегодня. Я буду становиться только лучше и продолжу совершенствовать свои навыки. Я работал до финального гонга.
Я покажу свои таланты за границей. Я устрою бои с бойцами из топ-3, будь то Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа или Александр Усик. Я заслуживаю этих поединков.
Этот бой был для меня ступенькой вверх. Уважение Джонатану Гуидри. Он был сложным соперником", – приводит слова Тревора Брайана fightnews.info.
Отметим, что Тревор Брайан явно не входит в ближайшие планы великолепной троицы.
Как известно, Энтони Джошуа готовится к реваншу с Александром Усиком, который должен состояться в апреле или июне.
А Тайсон Фьюри по полной программе троллит Диллиана Уайта – своего ближайшего соперника.
По итогам этих поединков промоутеры собираются организовать мегафайт за титул абсолютного чемпиона в хэвивейте.
Так что, Тревору Брайану придется немного подождать.