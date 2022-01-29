Работяги пашут за копейки, а он отказывается от миллионов: Фьюри взбешен поступком Джошуа

Команда Тайсона Фьюри без раздумий отказалась бы от боя за большие деньги, об этом заявил отец боксера Джон Фьюри

Фьюри-старший удивлен решением Джошуа снова драться с Усиком / Фото: Коллаж: Сегодня

Отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Джон Фьюри удивлен поведением Энтони Джошуа. Британец отказался взять отступные ради реванша с Александром Усиком.

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Фьюри-старший уверяет, что они с Тайсоном долго бы не раздумывали над таким предложением, а сразу забрали деньги.

"Если бы нам поступило такое предложение, мы бы сразу же взяли деньги! Это бизнес. Просто так вам дают 15 миллионов фунтов стерлингов? Берите их! Представители рабочего класса работают за сотни фунтов в неделю, а этот парень отказывается от 15 миллионов за то, чтобы ничего не делать", – удивляется Джон Фьюри.

После того, как Джошуа решил провести поединок с Усиком, Тайсон Фьюри объявил о бое с Диллианом Уайтом.

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Промоутеры уже провели торги. Поединок, скорее всего, состоится 29 апреля в Кардиффе. Фьюри заработает около 32 млн долларов, Уайт – 8 млн.

А Усику теперь придется доказывать, что он не случайно победил Джошуа в первом поединке.