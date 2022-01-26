Усик – Джошуа: Леннокс Льюис дал резкий совет земляку

Энтони Джошуа дадут 20 миллионов долларов, если он откажется от реванша с Александром Усиком и позволит украинцу уже весной подраться за титул абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри.
Но легендарный британский боксер Леннокс Льюис, бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе, не советует Эй-Джею соглашаться на это финансовое предложение.
"Ты бы взял 15 миллионов фунтов стерлингов за отказ от реванша, в котором мог бы вернуть свои пояса?" – спросили у Льюиса в Twitter.
"Нет! Я бы сначала вернул свои титулы. Это не критика Джошуа. Это просто то, что я бы сделал в данной ситуации", – ответил Леннокс.
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Напомним, в сентябре Джошуа сенсационно проиграл Усику бой за титулы WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе.
В апреле должен состояться их реванш, но на Ближнем Востоке в эти сроки хотят устроить поединок Усик – Фьюри, предлагая Джошуа отойти в сторонку за солидную компенсацию.
Смотрите, как Джошуа проиграл Усику в сентябре
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