Усик – Джошуа: Леннокс Льюис дал резкий совет земляку

Легендарный британец считает, что Джошуа должен отказаться от отступных и провести реванш с Усиком

Льюис хочет увидеть вторую драку Джошуа - Усик / Фото: Коллаж: Сегодня

Энтони Джошуа дадут 20 миллионов долларов, если он откажется от реванша с Александром Усиком и позволит украинцу уже весной подраться за титул абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри.

Но легендарный британский боксер Леннокс Льюис, бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе, не советует Эй-Джею соглашаться на это финансовое предложение.

Реклама

"Ты бы взял 15 миллионов фунтов стерлингов за отказ от реванша, в котором мог бы вернуть свои пояса?" – спросили у Льюиса в Twitter.

"Нет! Я бы сначала вернул свои титулы. Это не критика Джошуа. Это просто то, что я бы сделал в данной ситуации", – ответил Леннокс.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Напомним, в сентябре Джошуа сенсационно проиграл Усику бой за титулы WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе.

Реклама

В апреле должен состояться их реванш, но на Ближнем Востоке в эти сроки хотят устроить поединок Усик – Фьюри, предлагая Джошуа отойти в сторонку за солидную компенсацию.

Фьюри vs Усик / Фото: Instagram

Смотрите, как Джошуа проиграл Усику в сентябре