Оберет до нитки: Джошуа требует от Усика сумасшедшую сумму

Британский боксер Энтони Джошуа готов уступить Тайсону Фьюри бой против Александра Усика, но требует за это очень солидную сумму

Джошуа хочет получить от Усика 20 миллионов долларов / Фото: REUTERS

Усик и Фьюри могут подраться уже весной. Но для этого украинцу сначала нужно откупиться от Джошуа, ведь он связан с ним контрактом на второй бой.

По информации Daily Star, Джошуа готов отступить в сторону за 20 миллионов долларов и гарантию боя с победителем. Эта сумма в 10 раз больше, чем Усик заработал за победу над Джошуа!

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Джошуа vs Усик / Фото: USYK17

Также свои аппетиты озвучил обязательный претендент на титул Фьюри Диллиант Уайт. Британец готов согласиться на меньшую сумму – всего 7 млн долларов.

Фьюри бросил вызов Уайту

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К слову, в пятницу, 21 января, должны состояться торги за право организовать поединок между Фьюри и Уайтом, так как стороны боксеров не смогли договориться о поединке.

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