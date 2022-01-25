Усик купается в борще. Новая выходка боксера

Недавно в соцсетях была опубликована фотография Александра Усика с Виктором Януковичем. А теперь в Instagram появился не менее интересный кадр.
Усик вместе со своей женой Екатериной отдыхает в экзотической стране. Пара купается в бассейне, наполненном чем-то красным.
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"В борще?" – интересуются подписчики. Но это, скорее, похоже на лепестки цветом.
"Фотография 2019 года", – написала в комментариях Екатерина Усик.
"Усик ты вроде православный, зачем жену выставлять, особенно ее бампера?" – это уже вопрос фолловеров боксеру.
Кстати, ранее Усик оказался сексистом. Женщины его линчуют за такие слова. Звезда мирового спорта сравнил женщин с цветами и сказал, что им не место в профессиональном боксе.
Напомним, что Александр Усик неудачно начал этот год. Он бросил вызов снеговой пушке в Буковеле. Но не продержался и десяти секунд.
January 8, 2022
А еще Усик жаловался, что его кошмарят российские пограничники на въезде в Крым. Боксер продолжает туда ездить несмотря на аннексию.
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