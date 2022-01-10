Усик оказался сексистом. Женщины его линчуют за такие слова

Звезда мирового спорта Александр Усик сравнил женщин с цветами и сказал, что им не место в профессиональном боксе

Просто Усик еще не видел Эбани Бриджес на взвешивании / Фото: Коллаж: Сегодня

Чемпион мира по боксу по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик высказал свое негативное отношение к женскому боксу.

Вряд ли слова Усика понравятся девушкам, которые выступают за равноправие. Попахивает сексизмом со стороны чемпиона. Кстати, смотрите, как ушла под лед звезда женского бокса Украины.

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"Я отношусь к женскому боксу без энтузиазма. Потому что для меня женский пол – это цветы, которые надо поливать, которые должны радовать глаз, благоухать. Бокс – это контактный вид спорта, жесткий вид спорта, а девушка, в моем понимании, это что-то мягкое, что-то доброе, светлое. Не буду говорить, что я толерантен, и пускай так будет. Я просто скажу, что я не за женский бокс", – сказал Усик на встрече с подрастающим поколением.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Ранее мы писали о неизвестной странице в карьере Александра Усика. По словам Редкача, нынешнему супертяжу хорошенько досталось от легковеса Дениса Беринчика.

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Мы также сообщали, что Усику надоело драться с людьми. В Буковеле Александр сразился со снежной пушкой.