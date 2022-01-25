Усик купається у борщі. Нова витівка боксера

Нещодавно у соцмережах була опублікована фотографія Олександра Усика з Віктором Януковичем. А тепер у Instagram з'явився не менш цікавий кадр.
Усик разом зі своєю дружиною Катериною відпочиває в екзотичній країні. Пара купається в басейні, наповненому чимось червоним.
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"У борщі?" – цікавляться підписники. Але це швидше схоже на пелюстки квітів.
"Фотографія 2019 року" , – написала у коментарях Катерина Усик.
"Усик ти начебто православний, навіщо дружину виставляти, особливо її бампера?" – це вже питання фоловерів боксеру.
До речі, раніше Усик виявився сексистом. Жінки його лінчують за такі слова. Зірка світового спорту порівняв жінок із квітами та сказав, що їм не місце у професійному боксі.
Нагадаємо, що Олександр Усик невдало розпочав цей рік. Він кинув виклик сніговій гарматі у Буковелі. Але не протримався й десяти секунд.
January 8, 2022
А ще Усик скаржився, що його кошмарять російські прикордонники на в'їзді до Криму. Боксер продовжує туди їздити попри анексію.
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