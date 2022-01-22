Усика зіштовхнули з Майком Тайсоном, обізвавши жіночим статевим органом

Британський суперваж Тайсон Ф'юрі продовжує на дистанції тероризувати Олександра Усика, у такий спосіб активно розкручуючи їхній потенційний бій.
Спочатку Фьюрі вульгарно заявив, що в рингу Усик від****че його яйця.
Потім Циганський король звинуватив українця у вживанні стероїдів.
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Тепер же Ф'юрі дістав із архівів соцмереж твіт легендарного Майка Тайсона, якому не сподобався вересневий бій Усика з Ентоні Джошуа.
"Невже після такого їхнього виступу ви вважаєте, що хтось із них міг би побити мене на моєму піку?" – приземлив тоді Усика та його жертву Майк.
І ось нинішній чемпіон WBC Ф'юрі тегнув цю цитату Майка і додав до неї такі слова:
"Майку, ти б вирубив їх обох", – написав Ф'юрі, обізвавши Усика і Джошуа вульгарним англійським словом pussy, що означає жіночий статевий орган.
Що цікаво, Усик не проти зустрічі з 55-річним Майком Тайсоном, котрий нещодавно відновив кар'єру. "Але я не думаю, що я бився б із ним. Я б краще по-дружньому його обійняв", – каже українець.
Дивіться, як Усик здолав у вересні Джошуа
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