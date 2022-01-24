"Що ж ти, фраєре, здав назад?": Джошуа готовий взяти відступні за відмову від реваншу з Усиком

А це означає, що найближчим часом фанати боксу побачать бій, про який мріють – поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком

Ф'юрі vs Усик, а Джошуа зачекає / Фото: REUTERS

Ексчемпіон світу Ентоні Джошуа готовий відмовитися від реваншу з українцем Олександром Усиком, повідомляє The Telegraph. Британець згоден взяти відступні у розмірі 20 мільйонів доларів і цим не перешкоджати організації мегафайту між Усиком і Ф'юрі.

За даними джерела, суперпоєдинок за звання абсолютного чемпіона світу може відбутися на Близькому Сході.

Реклама

Окрім 20 мільйонів доларів, Ей-Джей отримає ще один бонус – право першим битися з переможцем бою Усик – Ф'юрі.

Ентоні Джошуа / Фото: Instagram

Ще однією проблемою на шляху організації мегафайту є Ділліан Вайт – обов'язковий претендент на титул Ф'юрі. Промоутерам доведеться домовлятися про його відмову.

Реклама

Схоже на те, що найближчими днями ми дізнаємося, з ким боксуватиме українець Олександр Усик – з Ей-Джеєм чи Ф'юрі. Терміни вже підтискають.

Усик і Ф'юрі зустрілися на поєдинку Ломаченка проти Коммі / Фото: Twitter

Раніше ми повідомляли, що Джошуа готується до реваншу з Усиком. Британець показав, як відпрацьовує коронну серію із семи ударів. Родзинкою комбінації став удар по печінці.