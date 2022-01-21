Зашкварився за Крим! Тренера розсмішили скарги Усика

З чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF Олександром Усиком в Україні не хочуть працювати рекламодавці. Тренер Кличка пояснив, чому так сталося

Тренер пояснив в чому помилка Усика / Фото: Колаж: Сьогодні

Відомий тренер Сергій Городнічов, який раніше працював у штабі Володимира Кличка, прокоментував скарги Олександра Усика на те, що у нього немає рекламних контрактів в Україні.

"Я чув, що з Усиком рекламодавці не хочуть працювати через його позицію. Позиція в тебе така, що тобі контракти ніхто не може запропонувати, тому що зашкварився за Крим", – сказав Сергій Городнічов на своєму YouTube-каналі.

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Раніше ми писали, що після анексії Криму Усик продовжує їздити на півострів. Боксер розповів, як його кошмарять на російському кордоні. Але це його не зупиняє.

Фото Усика з Криму / Фото: Колаж: Сьогодні

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Нагадаємо, що бій за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між Усиком та Ф'юрі може відбутися не наприкінці поточного року, а вже цієї весни. У цьому зацікавлені бізнесмени Близького Сходу.