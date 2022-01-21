Зашкварився за Крим! Тренера розсмішили скарги Усика

Відомий тренер Сергій Городнічов, який раніше працював у штабі Володимира Кличка, прокоментував скарги Олександра Усика на те, що у нього немає рекламних контрактів в Україні.
"Я чув, що з Усиком рекламодавці не хочуть працювати через його позицію. Позиція в тебе така, що тобі контракти ніхто не може запропонувати, тому що зашкварився за Крим", – сказав Сергій Городнічов на своєму YouTube-каналі.
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Раніше ми писали, що після анексії Криму Усик продовжує їздити на півострів. Боксер розповів, як його кошмарять на російському кордоні. Але це його не зупиняє.
Нагадаємо, що бій за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між Усиком та Ф'юрі може відбутися не наприкінці поточного року, а вже цієї весни. У цьому зацікавлені бізнесмени Близького Сходу.