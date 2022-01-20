Обере до нитки: Джошуа вимагає від Усика божевільну суму

Усик і Ф'юрі можуть побитися вже навесні. Але для цього українцю спочатку треба відкупитися від Джошуа, адже він пов'язаний із ним контрактом на другий бій.
За інформацією Daily Star, Джошуа готовий відступити убік за 20 мільйонів доларів та гарантію бою з переможцем. Ця сума в 10 разів більша, ніж Усик заробив за перемогу над Джошуа!
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Також свої апетити озвучив обов'язковий претендент на титул Ф'юрі Ділліант Вайт. Британець готовий погодитися на меншу суму – лише 7 млн доларів.
До речі, у п'ятницю, 21 січня, мають відбутися торги за право організувати поєдинок між Ф'юрі та Вайтом, оскільки сторони боксерів не змогли домовитися про поєдинок.
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