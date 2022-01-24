"Старого пса не научишь новым трюкам". Джошуа лучше не выходить на бой с Усиком

В патовую ситуацию попал британский экс-чемпион мира Энтони Джошуа. Совсем скоро нужно определяться с датой реванша, но в стане боксера не верят в успех

Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

Если Эй-Джей проиграет второй бой Усику, британцу не светит встреча с Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира. В таком случае Джошуа лучше взять паузу и уступить право первого поединка с Усиком Цыганскому королю, считает британский топовый эксперт Колин Харт.

"Уверен, Джошуа сейчас полон уязвимостей и слабых мест. Так что Усик вновь его побьет, если реванш состоится. А если так, то боя Джошуа против Тайсона Фьюри нам не видать. Я не промоутер Энтони, я не его менеджер. Но да, я бы посоветовал ему взять паузу, позволить Тайсону подраться с Усиком (за звание абсолюта), а затем сразиться с победителем.

Усик vs Фьюри / Фото: Instagram

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Насколько я понял, Джошуа решил полностью сменить тренерский штаб и готовиться по абсолютно другой системе. Похоже, Робу Маккрекену указали на дверь. Но Джошуа уже за тридцать. Какие шансы научить старого пса новым трюкам? В бою с Усиком весь его тренерский штаб облажался. Я так и не понял, что там произошло. Не было твердой руки. Не было человека, который сказал бы Джошуа, как ему переломить ход схватки и что ему делать. Который дал бы ему дельный совет, вменяемую подсказку. Вместо этого все наперебой что-то говорили Энтони. Но он то ли не услышал их, то ли просто не смог ничего предпринять", – цитирует Харта vringe.com.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Напомним, что, несмотря на договоренность о проведении реванша с Энтони Джошуа, команда Александра Усика ведет переговоры по организации мегафайта Фьюри – Усик.

При этом Энтони Джошуа готов отказаться от реванша с Усиком, но за солидную компенсацию в 20 млн долларов.

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Полная ясность в этом вопросе должна наступить в ближайшее время.