Джошуа готовится отбивать Усику печень (видео)

Джошуа провел тренировку под руководством тренера Анхелем Фернандесом из Испании, хотя боксер еще находится в поисках нового коуча.
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Британец показал, как отрабатывает коронную серию ударов из семи ударов. Коронкой комбинации стал удар по печени. Вероятно, именно в эту часть тела Усика будет целиться британец в реванше. Но для этого еще нужно поймать украинца.
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Что же касается самого реванша, то решение еще не принято. Ранее появилась информация, что Джошуа откажется от реванша с Усиком.
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