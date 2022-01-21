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"Где был Усик до боя с Джошуа?": чемпион UFC сделал прогноз на бой-реванш

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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21 января, 11:16
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Украинский чемпион мира Александр Усик стал открытием для нокаутера из ММА Фрэнсиса Нганну
Фрэнсис Нганну ставит на Эй-Джея в реванше с Усиком
Фрэнсис Нганну ставит на Эй-Джея в реванше с Усиком / Фото: Коллаж: Сегодня

Чемпион тяжелого дивизиона UFC Фрэнсис Нганну мечтает о встрече на ринге с Цыганским королем, а пока дал прогноз на бой-реванш за титулы WBO/IBF/WBA в супертяжелом весе между Александром Усиком и Энтони Джошуа.

"Скажу честно, я не видел, как приближается Усик. Я не знал, где он был до того, как побил Джошуа. Я думаю, многие из нас считали, что Джошуа очень быстро с ним разберется. Затем я был весьма шокирован, когда увидел его.

Так что это очень интересный бой, потому что теперь Усик привлекает к себе внимание и получает уважение, доказав в предыдущем поединке, что он настоящий.

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

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Джошуа довольно хорош в камбэках. Вы можете посмотреть его поединок с Энди Руисом. Когда ты выбираешь бойца, которого на самом деле не знаешь, а затем он тебя удивляет, ты возвращаешься готовым, имея все составляющие, которые помогут тебе победить в бою. Так что пусть Усик – чистый и очень техничный боец, но в реванше я все равно выберу Джошуа", – приводит слова Нганну fightnews.info.

/ Фото: Reuters

Напомним, в апреле Усик планирует провести реванш с Энтони Джошуа. В случае победы, украинец сможет подраться с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Фьюри уверен в успехе Александра Усика
Фьюри уверен в успехе Александра Усика

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В свою очередь, 22 января чемпион UFC Фрэнсис Нганну сразится с обладателем "временного" пояса Сирилом Ганом. Соперники проведут объединительный бой за титул чемпиона UFC в тяжелом весе – до 120 кг.

Фрэнсис Нганну vs Джуниор дос Сантос
Фрэнсис Нганну vs Джуниор дос Сантос / Фото: Getty Images

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