"Де був Усик до бою з Джошуа?": чемпіон UFC зробив прогноз на бій-реванш

Український чемпіон світу Олександр Усик став відкриттям для нокаутера з ММА Френсіса Нганну

Френсіс Нганну ставить на Ей-Джея у реванші з Усіком / Фото: Колаж: Сьогодні

Чемпіон важкого дивізіону UFC Френсіс Нганну мріє про зустріч на рингу із Циганським королем, а поки що дав прогноз на бій-реванш за титули WBO/IBF/WBA у надважкій вазі між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа.

"Скажу відверто, я не бачив, як наближається Усик. Я не знав, де він був перед тим, як побив Джошуа. Я думаю, багато хто з нас вважав, що Джошуа дуже швидко з ним розбереться. Потім я був шокований, коли побачив його. Так що це дуже цікавий бій, бо тепер Усик привертає до себе увагу та отримує повагу, довівши у попередньому поєдинку, що він справжній.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

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Джошуа досить гарний у камбеках. Ви можете переглянути його поєдинок із Енді Руїсом. Коли ти вибираєш бійця, якого насправді не знаєш, а потім він тебе дивує, ти повертаєшся готовим, маючи всі складові, які допоможуть тобі перемогти у бою. Тож нехай Усик – чистий і дуже технічний боєць, але у реванші я все одно оберу Джошуа", – наводить слова Нганну fightnews.info.

/ Фото: Reuters

Нагадаємо, у квітні Усик планує провести реванш з Ентоні Джошуа. У разі перемоги українець зможе побитися з Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Ф'юрі впевнений в успіху Олександра Усика

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У свою чергу 22 січня чемпіон UFC Френсіс Нганну зійдеться з володарем "тимчасового" поясу Сирілом Ганом. Суперники проведуть об'єднавчий бій за титул чемпіона UFC у важкій вазі – до 120 кг.