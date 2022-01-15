Усик рознесе Джошуа на шматки. Ф'юрі назвав фаворита у реванші року

У бою-реванші український боксер повинен без особливих проблем впоратися з Ентоні Джошуа, переконаний Тайсон Ф'юрі

Ф'юрі впевнений в успіху Олександра Усика

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі зробив свій прогноз на поєдинок Олександра Усика та Ентоні Джошуа. Циганський король не сумнівається, що українець упорається з Джошуа і цього разу відправить його в нокаут.

"У Джошуа не вистачить сміливості, щоб навіть вийти на реванш із Усиком. Олександр рознесе його наступного разу як слід. Навіть не думайте про перемогу за очками, він його нокаутує. На цих берегах є тільки одна людина, яка може перемогти Усика і його звуть Циганський король, він же Тайсон Ф'юрі", – сказав Фюрі в коментарі talkSPORT.

Тайсон Ф'юрі / Фото: Reuters

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Нагадаємо, цього тижня Циганський король вступив у словесний батл із уславленими українськими боксерами. Спочатку британець звинуватив Олександра Усика у вживанні стероїдів.

Потім Володимир Кличко заступився за Усика, нагадавши Ф'юрі про провалений Тайсоном допінг-тест перед їх боєм у 2015-му.

У відповідь Ф'юрі обізвав Кличка марним бомжем.

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Ф'юрі і його жертви / Фото: Twitter

Раніше Едді Гірн заявив, що вже наприкінці січня узгодять дату проведення мегафайту Усик – Джошуа.