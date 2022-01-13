Ф'юрі добив Кличка принизливим фото

Тайсон Ф'юрі з новою силою обрушився на Володимира Кличка після того, як той заступився за Олександра Усика

Ф'юрі і його жертви / Фото: Twitter

Варто було Володимиру Кличку заступитися за Олександра Усика, якого Тайсон Ф'юрі звинуватив у вживанні стероїдів, як Циганський король взявся невтомно тролити молодшого зі знаменитих братів.

Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі виклав у Twitter колаж, на якому його зображено з великим животом поруч із підтягнутими Деонтеєм Вайлдером та Володимиром Кличком.

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"Пояснення поточного становища в надважкій вазі людям поза межами боксу – це справжнє задоволення: "Так, хлопець посередині побив двох інших і ем… ум…" – написав Ф'юрі, похвалившись тим, як сенсаційно переміг Кличка одноголосним рішенням суддів 2015-го, перервавши його багаторічне домінування у надважкій вазі, а потім двічі нокаутував Вайлдера.

Тайсон Ф'юрі vc Деонтей Вайлдер / Фото: Reuters

Володимир Кличко vs Тайсон Ф'юрі / Фото: Twitter

Нагадаємо, раніше Тайсон Ф'юрі розбурхав фанатів боксу, назвавши Олександра Усика. маленьким, напханим стероїдами чоловічком".

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Ф'юрі vs Усик / Фото: Instagram

У відповідь Володимир Кличко нагадав Ф'юрі про провалений британцем допінг-тест перед їхнім боєм 2015-го.

Ф'юрі не змовчав, обізвавши Кличка нікчемним бомжем.

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Дивіться, як Ф'юрі переміг Вайлдера та Кличка