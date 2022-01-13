Фьюри добил Кличко унизительным фото

Тайсон Фьюри с новой силой обрушился на Владимира Кличко после того, как тот заступился за Александра Усика

Фьюри и его жертвы / Фото: Twitter

Стоило Владимиру Кличко заступиться за Александра Усика, которого Тайсон Фьюри обвинил в употреблении стероидов, как Цыганский король принялся без устали троллить младшего из знаменитых братьев.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри выложил в Twitter коллаж, на котором он изображен с большим животом рядом с подтянутыми Деонтеем Уайлдером и Владимиром Кличко.

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"Объяснение текущего положения в супертяжелом весе людям вне мира бокса – это настоящее удовольствие: "Да, парень посередине побил двух других и эм… ум…" – написал Фьюри, похваставшись тем, как сенсационно победил Кличко единогласным решением судей в 2015-м, прервав его многолетнее доминирование в супертяжелом весе. А затем дважды нокаутировал Уайлдера.

Тайсон Фьюри vc Деонтей Уайлдер / Фото: Reuters

Владимир Кличко vs Тайсон Фьюри / Фото: Twitter

Напомним, ранее Тайсон Фьюри дал пищу для разговоров фанатам бокса, назвав Александра Усика "маленьким, напичканным стероидами человечком".

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Фьюри vs Усик / Фото: Instagram

В ответ Владимир Кличко напомнил Фьюри о проваленном британцем допинг-тесте перед их боем в 2015-м.

Но Фьюри не стал отмалчиваться, обозвав Кличко бесполезным бомжом.

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Смотрите, как Фьюри победил Уайлдера и Кличко