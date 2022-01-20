Ф'юрі злякався: промоутер Тайсона озвучив долю бою з Усиком

Циганський король боїться втратити статус непереможного – за словами Боба Арума, поєдинку Ф'юрі – Усик уболівальники навесні не побачать

Тайсон Ф'юрі vs Олександр Усик / Фото: Reuters

Цими днями у боксерському світі з новою силою заговорили про те, що бій Усик – Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона хевівейту може відбутися не наприкінці 2022 року, а вже навесні.

Багато грошей за проведення бійки українця із Циганським королем пропонують на Близькому Сході. Так багато, що вистачить навіть відкупитися від претензій Ентоні Джошуа та Ділліана Вайта на негайні поєдинки з Усиком та Ф'юрі.

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Усик і Ф'юрі зустрілися на поєдинку Ломаченка проти Коммі / Фото: Twitter

Проте надії вболівальників на весняний бій-мрію Усик – Ф'юрі зруйнував промоутер останнього Боб Арум, заявивши, що навесні цього поєдинку не буде.

"Люди, ніяк не пов'язані з Тайсоном Ф'юрі контрактом, намагаються влаштувати його бій з Усиком, щоб при цьому Джошуа і Вайт відійшли вбік. Не думаю, що ця витівка увінчається успіхом. Все закінчиться поєдинком Ф'юрі з Вайтом у Великій Британії, а Усик приблизно в той же час проведе реванш із Джошуа".

"Ми націлені влаштувати бій Ф'юрі 26 березня. Але, можливо, його доведеться перенести на квітень", – сказав Боб Арум в інтерв'ю каналу FightHype.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

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Тайсон Ф'юрі VS Ділліан Вайт / Фото: Колаж: Сьогодні

Схоже, Ф'юрі просто уникає швидкої зустрічі з Усиком, боячись позбутися статусу непереможного. Натомість британець використовує ттрешток, звинувачуючи українця у застосуванні стероїдів.

Дивіться, як Усик та Ф'юрі зустрілися на поєдинку Ломаченко – Коммі