Усик отказался от машины за победу над россиянином

Скандальная победа над россиянином Муратом Гассиевым в 2018 году в Москве принесла Александру Усику титул абсолютного чемпиона мира в крузервейте. А могла сделать его еще и обладателем новой дорогой машины, но украинец от нее отказался.
"После Москвы такая тема была, когда я выиграл все четыре пояса, кубок. Когда я приехал домой, мне менеджер звонит и говорит: "Слушай, молодой человек хочет сделать тебе подарок". Я спрашиваю: "Что?" Он: "Вот такой автомобиль". Очень крутой. Я говорю: "Прошу прощения, но мне кажется, что это слишком дорогой подарок". Я отказался от этого подарка, а спустя пару недель думаю: "Ну хотел человек подарить тачку, ну что ты?"
"А потом через неделю опять думаю, что люди, когда делают подарки разного характера, хотят иметь что-то взамен", – объяснил отказ от той подарочной машины Усик в интервью Маше Ефросининой.
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Напомним, после сентябрьской победы над Энтони Джошуа Усик сам побаловал себя дорогой машиной, купив шестиколесный гелендваген Mercedes-Benz G63 AMG.