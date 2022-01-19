Это будет рубка! Двое самых опасных нокаутеров мира определят сильнейшего

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье назвал двух самых опасных человека в боксе и ММА. И они скоро встретятся на ринге

Два самых грозных нокаутера мира должны определить сильнейшего / Фото: Коллаж: Сегодня

По мнению американского бойца смешанных единоборств Даниэля Кормье, это чемпион тяжелого дивизиона UFC Фрэнсис Нганну и чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри.

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"Мой первый выбор – чемпион мира в тяжелом весе Фрэнсис Нганну. Я видел, как он внутри октагона делал с людьми неслыханные вещи. Несколько лет назад он нашел своим апперкотом голову Алистара Оверима, Нганну нокаутировал Стипе Миочича, ударив без подготовки. То, как он может усыпить соперников, – это вправду безумие.

Я также выберу чемпиона мира в супертяжелом весе, парня, который вызывает Фрэнсиса Нганну, ведь я видел, как он на протяжении лет отправляет людей спать. Я выбираю Тайсона Фьюри.

Тайсон Фьюри отправил в нокаут Деонтея Уайлдера и защитил титул чемпиона WBC / Фото: Reuters

Вот мое мнение: когда я думаю о силе, особенно в боксе, это не всегда парень, который вырубает тебя с одного удара. Это его умение поставить тебя в такое положение, чтобы закончить твою ночь. Тайсон Фьюри делает это лучше, чем любой другой", – приводит слова Кормье fightnews.info.

Добавим, что Фрэнсис Нганну является одним из лучших бойцов современности ММА. Уроженец Камеруна добыл 16 побед в 19-ти поединках, 12 из которых закончились нокаутом. Нганну, по прозвищу Хищник, является действующим чемпионом в тяжелом весе.

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У Цыганского короля 31 победа на профи-ринге, причем 22 он добыл нокаутом.

Владимир Кличко vs Тайсон Фьюри / Фото: Twitter

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Кстати, оба нокаутера вскоре могут определить сильнейшего. Возможный поединок двух титанов-супертяжеловесов может состояться в 2023 году.