Мегафайт уже близко. Промоутер Усика подтвердил факт переговоров с командой Фьюри

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика прокомментировал изданию Tribuna.com информацию о том, что Джошуа готов взять отступные за отказ от реванша с украинцем.
"Переговоры с командой Фьюри действительно есть. Они есть еще с ноября, но у нас пока нет никаких подписанных контрактов по этому поводу. Поэтому никакой конкретики дать не могу. Но, да, подтверждаю, разговоры об этом поединке продолжаются.
У нас есть обязательства перед командой Энтони Джошуа по поводу реванша, поэтому согласовываем все наши действия с Джошуа, с Matchroom Boxing. Сейчас мы ведем переговоры по поединку с Тайсоном Фьюри.
Если мы не сможем достичь компромисса по этому поводу, базовым вариантом остается матч-реванш с Энтони", – сказал Красюк.
Ранее мы сообщали, что в течение недели может быть объявлено о бое века – Александр Усик vs Тайсон Фьюри.
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Со-промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен в комментарии изданию The Sun заявил:
"Верю, что в течение ближайших дней нам удастся добиться определенного прогресса, и тогда будет что объявить", – сказал Уоррен.
Но того чтобы бой за титул абсолютного чемпиона мира в хэвивейте состоялся уже весной, в сторону должны отойти Диллиан Уайт и Энтони Джошуа. Деньги для этого, по последним данным, готовы предложить на Ближнем Востоке.