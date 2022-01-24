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Мегафайт уже близко. Промоутер Усика подтвердил факт переговоров с командой Фьюри

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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24 января, 13:11
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Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк заявил, что все заинтересованные стороны хотят достигнуть компромисса при организации супербоя Усик – Фьюри
Фьюри vs Усик
Фьюри vs Усик / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика прокомментировал изданию Tribuna.com информацию о том, что Джошуа готов взять отступные за отказ от реванша с украинцем.

"Переговоры с командой Фьюри действительно есть. Они есть еще с ноября, но у нас пока нет никаких подписанных контрактов по этому поводу. Поэтому никакой конкретики дать не могу. Но, да, подтверждаю, разговоры об этом поединке продолжаются.

У нас есть обязательства перед командой Энтони Джошуа по поводу реванша, поэтому согласовываем все наши действия с Джошуа, с Matchroom Boxing. Сейчас мы ведем переговоры по поединку с Тайсоном Фьюри.

Усик и Фьюри
Усик и Фьюри / Фото: Коллаж: Сегодня

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Если мы не сможем достичь компромисса по этому поводу, базовым вариантом остается матч-реванш с Энтони", – сказал Красюк.

Ранее мы сообщали, что в течение недели может быть объявлено о бое века – Александр Усик vs Тайсон Фьюри.

Тайсон Фьюри и Александр Усик
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Фото: Instagram

Со-промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен в комментарии изданию The Sun заявил:

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"Верю, что в течение ближайших дней нам удастся добиться определенного прогресса, и тогда будет что объявить", – сказал Уоррен.

Но того чтобы бой за титул абсолютного чемпиона мира в хэвивейте состоялся уже весной, в сторону должны отойти Диллиан Уайт и Энтони Джошуа. Деньги для этого, по последним данным, готовы предложить на Ближнем Востоке.

Джошуа хочет получить от Усика 20 миллионов долларов
Джошуа хочет получить от Усика 20 миллионов долларов / Фото: REUTERS

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