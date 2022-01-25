Джошуа, лучше бери деньги: промоутер Усика предупредил британца

Промоутер Александра Усика Александр Красюк считает, что Энтони Джошуа нужно серьезно подумать над предложением у взять деньги и позволить Усика сразиться с Тайсоном Фьюри

Энтони Джошуа советую взять деньги / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

По сообщениям зарубежных СМИ, Джошуа предлагают 20 миллионов долларов за отказ от реванша с гарантированным правом встретиться с победителем боя Усик – Фьюри.

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Красюк считает это отличным вариантом для Джошуа, ведь в случае повторного поражения от украинца на его карьере можно будет ставить крест.

"Допустим, следующий бой Джошуа с Усиком. Заработал бы он больше? Я не знаю. Может быть. Будет ли это рискованный бой для него? Определенно да. Если он проиграет Усику во второй раз, у многих возникнет вопрос о его будущем. Вот если он возьмет эти деньги и получит гарантию боя с победителем Фьюри – Усик, то он получит свои деньги и шанс драться за звание абсолютного. Для него это большое преимущество. Поэтому, если бы я был Эй-Джеем, я бы, вероятно, очень серьезно рассмотрел это предложение", – подсказывает британцу Красюк.

Усик и Джошуа: "Еще увидимся!" / Фото: matchroomboxing

Промоутер не считает, что таким образом Джошуа проявит свою слабость, ведь бокс – это так же бизнес.

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"С точки зрения бизнеса, почему бы и нет? Это не показывает, что он кого-то боится. Именно он дает шанс на то, чтобы бой за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе состоялся. Отойдя в сторону из-за денег, он мог бы провести бой для подготовки, а затем сразиться с победителем, что является лучшим сценарием для него", – добавил украинец.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Красюк отметил, что есть еще один фактор, мешающий проведению супербоя Усик – Фьюри – это обязательный претендент на пояс Цыганского короля Диллиан Уайт. С ним так же нужно договариваться.

"Согласно моему опыту, это довольно сложная схема, чтобы воплотиться в реальность. Тем не менее, есть шанс, что все стороны согласятся и мы увидим бой за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе", – цитирует Красюка boxingscene.com.

Тайсон Фьюри VS Диллиан Уайт / Фото: Коллаж: Сегодня

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Следующий бой Усика. Как обстоят дела: