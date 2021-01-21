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Усику, це тобі не Чісора! З'явилися небезпечні котирування на бій українця з Джойсом

21 січня, 11:28

Олег Люлька Олег Люлька

В очікуваному поєдинку проти непереможного британця українець вже не такий беззастережний фаворит

Букмекери почали прийом ставок на бій Олександр Усик – Джо Джойс. Офіційно він ще не затверджений. Але, як ми писали, WBO благословила схему, згідно з якою Усик поб'ється з Джойсом, і переможець їхнього двобою отримає шанс поборотися за титул абсолютного чемпіона суперважкої ваги з найкращим у протистоянні Ф'юрі – Джошуа.

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Фаворитом майбутнього бою Усик – Джойс аналітики називають українця. На його перемогу встановлено коефіцієнт 1.36, на перемогу Джойса – 2.87, на нічию – 21.0.

Отже, ймовірність результатів оцінюється так: 65 відсотків – виграш Усика, 4 відсотка – нічия, 31 відсоток – виграш Джойса.

Джойс і Усик

Джойс і Усик / Фото: matchroomboxing

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Таким чином аналітики розцінюють Джо Джойса як більш серйозного суперника для Олександра Усика у порівнянні з іншим британцем Дереком Чісорою, якого Усик переміг за очками 31 жовтня.

Тоді Усику давали 80% на перемогу, Чісорі – 16 відсотків.

Усику – 34 роки. Олімпійський чемпіон-2012 на профі-ринзі не знає гіркоти поразок – 18 перемог, з них 13 – нокаутом.

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Джойсу – 35 років. На профі-рингу у нього 12 перемог, з яких 11 здобуті нокаутом.

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Раніше ми писали, що Усик і Джойс можуть побитися в квітні в "Церковному домі" в лондонському Вестмінстері.

Додамо, що суперники вже билися в 2013 році в Лондоні в рамках ліги WSB. Тоді Усик, який представляв "Українських отаманів", впевнено виграв у Джойса з "Левових сердець" за очками.

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прогноз букмекери бокс Олександр Усик Джо Джойс котировки

Джерело: Сегодня|Спорт

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