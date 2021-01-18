Усику наділи корону, дали хрест і побажали бою з Ф'юрі

Скандальний український боксер Іван Редкач, що багаторазово критикував Василя Ломаченка та Олександра Усика, тепер раптом засипав їх добрими словами. Правда, не без глузування.
Раніше Редкач привітав з днем народження Ломаченка, хоча торік в США зчепився з ним у церкві.
А тепер Редкач за допомогою соцмереж відправив через океан свої поздоровлення і Усику, якому 17 січня виповнилося 34 роки.
"Сашенько, з днем народження, чемпіоне! Нехай твоїм подарунком будуть бої з Тайсоном Ф'юрі", – написав у Instagram Редкач
При цьому Редкач опублікував колаж з Усиком і Ломаченком в образі священиків: в руці у Усика – хрест, а на голові – корона.
Непереможний український боксер Тарас Шелестюк, що також проживає в США, відреагував на цей пост Редкача трьома смайликами. На що Іван заперечив: "Тарасе, припиняй сміятися. Привітай святого брата по команді".
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Нагадаємо, раніше Редкач вимагав вигнати з України директора команди Олександра Усика – Сергія Лапіна, назвавши того "сепаратистом".
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