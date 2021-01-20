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Усик проти Джойса, Ф'юрі проти Джошуа: WBO благословила "схему"

20 січня, 09:59

Олег Люлька Олег Люлька

Переможці цих двох боїв потім мають зустрітися один з одним

Всесвітня боксерська організація (WBO) схвалила проведення бою між чемпіоном WBA, IBF і WBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа і володарем пояса WBC Тайсоном Ф'юрі до зустрічі Ентоні з обов'язковим претендентом на його пояс Олександром Усиком.

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Про це повідомляє Boxing Scene.

Отже, найочікуваніша подія в світу боксу, поєдинок за титул короля хевівейту Ф'юрі – Джошуа, вже майже реальність.

Джошуа vs Ф'юрі

Джошуа vs Ф'юрі / Фото: Twitter

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Українець же, скоріш за все, поки що поб'ється за тимчасовий титул WBO з британцем Джо Джойсом, якого вже перемагав 2013 року в Лондоні в рамках ліги WSB. Команди боксерів зараз ведуть переговори про їхній поєдинок. Як ми писали, Усик і Джойс можуть побитися в квітні в "Церковному домі" у Вестмінстері.

Джо Джойс

Джо Джойс / Фото: Twitter

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Згідно з рішенням WBO, переможець бою Джошуа – Ф'юрі повинен буде провести обов'язковий захист з тріумфатором поєдинку Усик – Джойс протягом 180 днів з моменту визначення тимчасового чемпіона. Якщо ж абсолютний чемпіон відмовиться проводити обов'язковий захист, то переможця бою Усик – Джойс визнають чемпіоном WBO в суперважах.

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А так, вочевидь, і станеться. Адже в планах у Джошуа і Ф'юрі – не один, а два поспіль бої один з одним.

Олександр Усик

Олександр Усик / Фото: matchroomboxing

Останньою перешкодою для проведення бою Ф'юрі – Джошуа, за даними Boxing Scene, є суперечка Тайсона з Деонтеєм Вайлдером щодо їхнього третього поєдинку. Крапка в цьому кейсі очікується до кінця січня.

Нагадаємо, за відстрочку свого поєдинку з Джошуа Усик може отримати 2,7 млн доларів.

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Кумедне відео з Олександром Усиком, який танцює Відео: Instagram

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