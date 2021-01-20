"Саню, труси замалі": Усик пірнув в ополонку і розповів про переговори щодо бою

Український боксер суперважкої ваги Олександр Усик пірнув в ополонку на Водохреще, а потім повідомив, що його команда веде переговори про наступний поєдинок. У крижану воду боєць занурювався під наглядом священика, який тримав Олександра за голову. Раніше Усик в рясі привітав православних із Різдвом.

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І все б нічого, але під постом боксера несподівано розгорілася суперечка з приводу його нижньої білизни. "Саню, труси замалі. Уже супертяж. Купи на розмір більше, а то спадають", – написав один з фоловерів і – понеслося. Хтось дивувався, як маленькі труси можуть спадати, інші – встали на сторону Усика, зазначаючи, що "труси навіть дуже і дуже".

Олександр Усик / Фото: Instagram

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Боксер не звертав увагу на суперечку і розповів в прямому ефірі свого Instagram про наступний бій:

"На цей момент самі ведемо переговори. Просто потрібно почекати. Коли всі зрозуміють, що кому вигідно, то це все об'явиться, і всі дізнаються. Сам часто думаю: "Коли ж?". Все буде вчасно. Переживати не треба".

Раніше ми писали, що Усику дадуть три мільйони доларів ні за що. Таку компенсацію Олександр, за словами промоутера, повинен отримати за відстрочку свого поєдинку з Джошуа.

Усик вітає з Різдвом-2021 Відео: Instagram

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