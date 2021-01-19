Усику дадуть три мільйони доларів ні за що

Таку компенсацію Олександр, за словами промоутера, має отримати за відстрочку свого поєдинку з Джошуа

Співпромоутер Олександра Усика Едді Гірн назвав суму, яку хоче отримати українець за те, що не завадить Ентоні Джошуа провести бій за титул короля суперважкої ваги з Тайсоном Ф'юрі.

Реклама

Читайте також: Усик або Кличко? Хто крутіше проявив себе до 34 років

Нагадаємо, Усик є обов'язковим претендентом на бій з Джошуа, але за щедру компенсацію готовий відійти в сторонку.

"Можете уявити собі таку розмову, я підходжу до Тайсона Ф'юрі і Ентоні Джошуа і кажу. Гаразд, щоб усі пояси були на кону, ви маєте заплатити три відсотки керуючим органам. По 400 тисяч доларів за 4 титули – це 1,6 мільйона доларів. Додати ще IBO, і тоді виходить 2,03 мільйона в сумі. О, і ще Усик хоче кілька мільйонів доларів – 2,71 млн. Ви згодні, хлопці? Просто "відстібніть" кілька мільйонів з власних кишень", – цитує Едді Гірна Marca

Усик і Гірн / Фото: Reuters

Реклама

Схоже, поділитися з Усиком, хай навіть такою серйозною сумою, Джошуа і Ф'юрі погодяться. Адже для них це – майже що крапля в морі, якщо вірити словам Ф'юрі, що його бій з Ей-Джеєм може принести 500 млн фунтів (680 млн доларів) доходу.

Цікаво, що більше, ніж 2,71 млн доларів, Олександр Усик отримував за свої бої лише одного разу. Його гонорар за поєдинок з Тоні Беллью в 2018 році, виграний нокаутом, склав 2,5 млн євро – це близько 3 млн доларів.

Читайте також: Усику наділи корону, дали хрест і побажали бою з Ф'юрі

Отже, навіть не виходячи в ринг, Усик може зараз отримати більше, ніж за кожний з інших своїх 17 боїв у профі.

Дивіться, як Усик грається з монетами

Реклама

Олександр Усик тренує реакцію і ловить монети Відео: Instagram

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама