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"Саня, трусы маловаты": Усик нырнул в прорубь и рассказал о переговорах по бою

20 января, 00:39

Елена Павлова Елена Павлова

Украинский боксер отметил, что его следующий поединок состоится вовремя

Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик нырнул в прорубь на Крещение, а затем сообщил, что его команда ведет переговоры о следующем поединке. В ледяную воду боец погружался под присмотром священника, который держал Александра за голову. Ранее Усик в рясе поздравил православных с Рождеством.

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И все бы ничего, но под постом боксера неожиданно разгорелся спор о его нижнем белье. "Саня, трусы маловаты. Уже супертяж. Купи на размер больше, а то спадают", – написал один из фоловеров и – понеслось. Одни удивлялись, как маленькие трусы могут спадать, другие – встали на сторону Усика, отмечая, что "трусы даже очень и очень".

Александр Усик

Александр Усик / Фото: Instagram

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Боксер не обращал внимание на спор и рассказал в прямом эфире своего Instagram про следующий бой:

"На данный момент сами ведем переговоры. Просто нужно подождать. Когда все поймут, что кому выгодно, то это все объявится, и все узнают. Сам часто думаю: "Когда же?". Все будет вовремя. Переживать не надо".

Ранее мы писали, что Усику дадут три миллиона долларов ни за что. Такую компенсацию Александр, по словам промоутера, должен получить за отсрочку своего поединка с Джошуа.

Усик поздравляет с Рождеством-2021 Видео: Instagram

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