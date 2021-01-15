Уайлдер здивується, коли буде битися з Усиком: де зустрінуться супертяжі

Колишній тренер українського боксера Олександра Усика (18-0, 13 КО) Джеймс Алі Башир вважає, що кримчанин міг би створити багато проблем американцеві Деонтею Вайлдеру, якби вони провели поєдинок у новій вазі – бріджервейті. Категорія виступить своєрідним мостом між першою важкою вагою і суперважким дивізіоном.

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Деонтей Вайлдер / Фото: AFP

"Уайлдер здатний стати чемпіоном світу в бріджервейті. Але його головними конкурентами можуть бути Олександр Усик і Майкл Хантер. Йому довелося б добре попрацювати з будь-яким з цих хлопців. Усик і Хантер – чудові боксери. Вони знають, з чим виходять на боксерський ринг. Вони створили б Уайлдеру багато проблем", – сказав Алі Башир BWTM SPORTS & GAMING.

Реклама Олександр Усик / Фото: matchroomboxing

Також Алі Башир вважає, що Уайлдер може здивуватися, коли буде битися з Усиком: "Так, Олександра зачіпав ударами Чісора, але бріджервейт – це зовсім інша історія. Втім, Усику точно треба поліпшити захист".

Раніше Алі Башир чесно розповів, чому перестав працювати з українським боксером.

Нагадаємо, що Башир тренував Усика з початку професійної кар'єри і до завоювання першого чемпіонського титулу в крузервейты. А після першого захисту українець з незрозумілих причин відмовився від послуг знаменитого американця.

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