Усика викликали на бійку в церкві: є вже і дата

Першої поразки українцю на профі-рингу в квітні, в Church House у Лондоні, має намір завдати британець Джо Джойс

Менеджер британського суперважа Джо Джойса, Сем Джонс, розповів про бажані терміни бою свого підопічного з українцем Олександром Усиком, який поки що розважається читанням віршів.

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Нагадаємо, Усик має статус офіційного претендента на бій з Ентоні Джошуа, але якщо Ей-Джей домовиться про поєдинок з Тайсоном Ф'юрі, наступним суперником українця цілком може стати саме непереможний на профі-рингу Джойс.

Джо Джойс / Фото: Twitter

"Усе вирішиться в наступні кілька тижнів. Джо хоче битися в квітні, – заявив Sky Sports менеджер Джойса. – Ми чітко сказали промоутеру Джо, Френку Воррену, що хочемо битися з Усиком, навіть якщо це буде бій за титул тимчасового чемпіона. Але якщо інший суперник, хай буде так"

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"Джо буде великим аутсайдером, його спишуть з рахунків, але ми впевнені, що він зупинить Усика", – додав менеджер британця

При цьому портал Champinon пішов далі і назвав навіть конкретні день і місце, де можуть побитися Усик і Джойс. Мова про суботу, 17 квітня. А на роль арени бою претендує зовсім не спортивна споруда – Church House у лондонському Вестмінстері.

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"Церковний дім" є штаб-квартирою англіканської церкви. Але, крім надання адміністративних приміщень для церковних комісарів, ради архієпископів і генерального синоду, будівля також служила місцем полум'яних промов Вінстона Черчилля і засідань парламенту Великобританії під час Другої світової війни

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Тепер же, в умовах пандемії, це місце, що забезпечує яскраву телекартинку навіть за відсутності маси вболівальників, стало і боксерським майданчиком. Саме там в кінці листопада 35-річний Джойс виграв у іншого британця Дюбуа і отримав шанс зустрітися з Усиком.

Відзначимо, що Усик і Джойс вже билися в 2013 році, в Лондоні, в рамках ліги WSB. Тоді Олександр, який представляв "Українських отаманів", впевнено виграв у бійця з "Левових сердець" за очками.

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