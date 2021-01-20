Українська
$ 28,15
34,16
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Усик против Джойса, Фьюри против Джошуа: WBO благословила "схему"

20 января, 09:59

Олег Люлька Олег Люлька

Победители этих двух боев потом должны будут встретиться друг с другом

Всемирная боксерская организация (WBO) одобрила проведение боя между чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа и обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри до встречи Энтони с обязательным претендентом на его пояс Александром Усиком.

Реклама

Об этом сообщает Boxing Scene.

Таким образом самое ожидаемое событие в мира бокса, поединок за титул короля хэвивейта Фьюри – Джошуа, уже почти реальность.

Джошуа vs Фьюри

Джошуа vs Фьюри / Фото: Twitter

Реклама

Читайте также: "Саня, трусы маловаты": Усик нырнул в прорубь и рассказал о переговорах по бою

Украинец же, скорее всего, пока что подерется за временный титул WBO с британцем Джо Джойсом, которого уже побеждал в 2013 году в Лондоне в рамках лиги WSB. Команды боксеров сейчас ведут переговоры об их поединке. Как мы писали, Усик и Джойс могут подраться в апреле в "Церковном доме" в Вестминстере.

Джо Джойс

Джо Джойс / Фото: Twitter

В тренде
Украинская судья вошла в тройку лучших в мире за последние 10 лет

Согласно решению WBO, победитель боя Джошуа – Фьюри должен будет провести обязательную защиту с триумфатором поединка Усик – Джойс в течение 180 дней с момента определения временного чемпиона. Если же абсолютный чемпион откажется проводить обязательную защиту, то победителя боя Усик – Джойс признают чемпионом WBO в супертяжах.

Реклама

А так, скорее всего, и произойдет. Ведь в планах у Джошуа и Фьюри – не один, а два кряду боя друг с другом.

Александр Усик

Александр Усик / Фото: matchroomboxing

Последним препятствием для проведения боя Фьюри – Джошуа, по данным Boxing Scene, является спор Тайсона с Деонтеем Уайлдером касательно их третьего поединка. Точка в этом кейсе ожидается к концу января.

Напомним, за отсрочку своего поединка с Джошуа Усик может получить 2,7 млн долларов.

Реклама

Смешное видео с танцующим Александром Усиком Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бокс боксеры WBO Александр Усик Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Джо Джойс
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Уайлдер удивится, когда будет драться с Усиком: где встретятся супертяжи
Уайлдер удивится, когда будет драться с Усиком: где встретятся супертяжиБокс
Флойд Мейвезер завел роман со стриптизершей. Она копия Мерлин Монро
Флойд Мейвезер завел роман со стриптизершей. Она копия Мерлин МонроБокс
Левый в челюсть – и под канаты: нокаут года в мужском боксе (видео)
Левый в челюсть – и под канаты: нокаут года в мужском боксе (видео)Бокс
Жена Усика поделилась новыми чувственными фото
Жена Усика поделилась новыми чувственными фотоБокс
Грандиозный обман или феноменальный рекорд? Вся правда о 44 победах нокаутом подряд
Грандиозный обман или феноменальный рекорд? Вся правда о 44 победах нокаутом подрядБокс
Братья Кличко показали свою схватку
Братья Кличко показали свою схваткуБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять