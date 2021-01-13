Усика вызвали на драку в церкви: есть уже и дата

Первое поражение украинцу на профи-ринге в апреле, в Church House в Лондоне, намерен нанести британец Джо Джойс

Менеджер британского супертяжеловеса Джо Джойса, Сэм Джонс, рассказал о желанных сроках боя своего подопечного с украинцем Александром Усиком, пока что развлекающимся чтением стихов.

Реклама

Напомним, Усик имеет статус официального претендента на бой с Энтони Джошуа, но если Эй-Джей договорится о поединке с Тайсоном Фьюри, следующим соперником украинца вполне может стать именно непобедимый на профи-ринге Джойс.

Джо Джойс / Фото: Twitter

"Все решится в следующие несколько недель. Джо хочет драться в апреле, – заявил Sky Sports менеджер Джойса. – Мы четко сказали промоутеру Джо, Фрэнку Уоррену, что хотим драться с Усиком, даже если это будет бой за титул временного чемпиона. Но если другой соперник, значит другой соперник"

Реклама Александр Усик / Фото: matchroomboxing

"Джо будет большим аутсайдером, его спишут со счетов, но мы уверены, что он остановит Усика", – добавил менеджер британца

При этом портал Champinon пошел дальше и назвал даже конкретные день и место, где могут сразиться Усик и Джойс. Речь о субботе, 17 апреля. А на роль арены боя метит вовсе не спортивное сооружение – Church House в лондонском Вестминстере.

Читайте также: Жена Усика поделилась новыми чувственными фото

"Церковный дом" является штаб-квартирой англиканской церкви. Но, помимо предоставления административных помещений для церковных комиссаров, совета архиепископов и генерального синода, здание также служило местом пламенных речей Уинстона Черчилля и заседаний парламента Великобритании во время Второй мировой войны

Реклама

Теперь же, в условиях пандемии, это место, обеспечивающее яркую телекартинку даже в отсутствие массы болельщиков, стало и боксерской площадкой. Именно там в конце ноября 35-летний Джойс выиграл у другого британца Дюбуа и получил шанс встретиться с Усиком.

Отметим, что Усик и Джойс уже дрались в 2013 году, в Лондоне, в рамках лиги WSB. Тогда Александр, представлявший "Украинских атаманов", уверенно выиграл у бойца из "Львиных сердец" по очкам.

Реклама

Смотрите, как Усик упражняется с монетами

Усик и монеты, фокус, бокс Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама