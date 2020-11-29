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Угрожает Усику: Джойс поставил на колени Дюбуа в бою непобедимых британцев

29 ноября, 08:30

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

35-летний Джо защитил титул чемпиона Европы по версии WBO в супертяжелом весе

Появился еще один конкретный претендент на бой с украинцем Александром Усиком. Минувшей ночью в Вестминстере состоялось противостояние за титул чемпиона Британского Содружества и Европы по версии WBO между Даниэлем Дюбуа и Джо Джойсом. В итоге опыт взял верх над молодостью.

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Кстати, Джойс хочет взять реванш у Усика за поражение в любителях.

Поединок продлился 10 раундов: в последнем 35-летний Джойс заставить стать на колено 23-летнего Дюбуа, после чего тот отказался продолжать бой. К тому моменту один глаз у Даниэля уже почти закрылся, да и в целом он выглядел побитым. Для парня это поражение стало первым в 16 выходах на ринг.

Джо выиграл 12-й поединок на профессиональном ринге и сразу же бросил вызов Александру Усику. Сделал он это в забавном стиле недавней заочной дуэли украинца с другим британцем – Дереком Чисорой.

Если нынешние чемпионы по всем четырем основным версиям – Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри – договорятся о встрече в 2021 году, несмотря на возможную потерю титулов, то бой Усика с Джойсом выглядит вполне реальным. Опытные боксеры могут поспорить за титул WBO, в рейтинге которой занимают первое и второе места.

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Сегодня ночью Майк Тайсон и Рой Джонс разошлись ничьей.

Смотрите, как Дерек Чисора передавал привет Усику:

Чисора отвечает Усику на троллинг Видео: Instagram

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бокс Александр Усик Джо Джойс Даниэль Дюбуа
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