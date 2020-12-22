"Усик – гений, но его ждет провал": кто завалит непобедимого украинца

Менеджер Джо Джойса уверен, что второй раз британец не проиграет Александру

Менеджер британского супертяжа Джо Джойса (12-0, 11 КО) верит, что его клиент проведет бой против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО). И при этом Сэм Джонс даже предсказал исход этого поединка. Ранее мы писали, что "Усик хочет увидеть бой Джошуа – Фьюри".

"Усик победил Джойса в WSB, но если вы посмотрите бой, то Джо ни разу не растерялся. Тогда Джойс был сырым и неопытным, а у Усика было слишком много навыков. Перед боем с Усиком Джо никогда не спарринговал с левшами. Джо гораздо крупнее, чем Чисора, он выбрасывает больше ударов. Джойса снова бы списали со счетов, но мы уверены: он бы мог повалить Усика", – цитирует Джонса Sky Sports.

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Менеджер отмечает, что Усик – гений и ему нравится смотреть его бои:

"Возможно, он лучший крузер всех времен, но против действительно больших бойцов его ждет провал. И Джо – действительно крупный парень, так что Усик провалится".

Ранее мы писали, что Усик ворвался в ТОП-10 престижного рейтинга The Ring в супертяжелом весе.

Александр Усик рисует картину Видео: Instagram

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