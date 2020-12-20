Українська
$ 27,82
34,08
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Усик ворвался в ТОП-10 престижного рейтинга The Ring в супертяжелом весе

20 декабря, 12:01

Елена Павлова Елена Павлова

Украинский боксер заменил болгарина Кубрата Пулева

Украинский боксер Александр Усик (18-0, 10 КО) впервые попал в рейтинг супертяжелого дивизиона журнала The Ring. Бывший абсолютный чемпион крузервейта занял десятое место в списке, заменив болгарина Кубрата Пулева, который на прошлой неделе проиграл нокаутом в 9-м раунде Энтони Джошуа.

Реклама

При этом Усик занимает четвертое место в рейтинге вне зависимости от весовых категорий журнала The Ring, где его опережают Сауль Альварес, Наоя Иноуэ и Теренс Кроуфорд.

Рейтинг в супертяжелом весе "The Ring":

  • Чемпион: Тайсон Фьюри
  • 1. Энтони Джошуа
  • 2. Деонтей Уайлдер
  • 3. Александр Поветкин
  • 4. Диллиан Уайт
  • 5. Луис Ортис
  • 6. Энди Руис-младший
  • 7. Джозеф Паркер
  • 8. Майкл Хантер
  • 9. Оскар Ривас
  • 10. Александр Усик

Ранее украинский Александр Усик дал прогноз на бой Канело и Смита: "Я думаю, что в боксе у каждого есть шанс. Смит обладает хорошими навыками, но мне кажется, что Альварес выше него на два уровня". Однако сам Усик никогда не встретится с Саулем:

"Думаю, что не смог бы опуститься в весе. Я покинул крузервейт, так как мне было слишком тяжело делать вес. Мне пришлось бы отрезать ногу или что-то еще, чтобы подраться с кем-то вроде Альвареса", – цитирует Усика The Sun.

Реклама

Александр Усик

Александр Усик / Фото: Instagram

Ранее мы писали, что Усик готов разрешить бой Джошуа – Фьюри. Украинец намекнул, что готов обсудить возможность отсрочки своего поединка против Энтони.

Смотрите, как Усик готовился к бою с Чисорой

Усик, тренировки перед Чисорой Видео: USYK17

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

рейтинг Александр Усик супертяжелый вес The Ring
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Джошуа наложил в штаны в прямом эфире": Фьюри высмеял чемпиона после бояБокс
Усик проведет прощальный бой с братьями Кличко
Усик проведет прощальный бой с братьями КличкоБокс
Джошуа – Пулев: онлайн боя за четыре чемпионских титула
Джошуа – Пулев: онлайн боя за четыре чемпионских титулаБокс
"У нас уже были страшные годы имени братьев Кличко". Фанаты против боя Джошуа – УсикБокс
Джошуа – Пулев: когда начало и где смотреть бой
Джошуа – Пулев: когда начало и где смотреть бойБокс
Джошуа – Пулев: видео нокдаунов, нокаута и полная запись боя
Джошуа – Пулев: видео нокдаунов, нокаута и полная запись бояБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять