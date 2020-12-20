Усик ворвался в ТОП-10 престижного рейтинга The Ring в супертяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик (18-0, 10 КО) впервые попал в рейтинг супертяжелого дивизиона журнала The Ring. Бывший абсолютный чемпион крузервейта занял десятое место в списке, заменив болгарина Кубрата Пулева, который на прошлой неделе проиграл нокаутом в 9-м раунде Энтони Джошуа.
При этом Усик занимает четвертое место в рейтинге вне зависимости от весовых категорий журнала The Ring, где его опережают Сауль Альварес, Наоя Иноуэ и Теренс Кроуфорд.
Рейтинг в супертяжелом весе "The Ring":
- Чемпион: Тайсон Фьюри
- 1. Энтони Джошуа
- 2. Деонтей Уайлдер
- 3. Александр Поветкин
- 4. Диллиан Уайт
- 5. Луис Ортис
- 6. Энди Руис-младший
- 7. Джозеф Паркер
- 8. Майкл Хантер
- 9. Оскар Ривас
- 10. Александр Усик
Ранее украинский Александр Усик дал прогноз на бой Канело и Смита: "Я думаю, что в боксе у каждого есть шанс. Смит обладает хорошими навыками, но мне кажется, что Альварес выше него на два уровня". Однако сам Усик никогда не встретится с Саулем:
"Думаю, что не смог бы опуститься в весе. Я покинул крузервейт, так как мне было слишком тяжело делать вес. Мне пришлось бы отрезать ногу или что-то еще, чтобы подраться с кем-то вроде Альвареса", – цитирует Усика The Sun.
Ранее мы писали, что Усик готов разрешить бой Джошуа – Фьюри. Украинец намекнул, что готов обсудить возможность отсрочки своего поединка против Энтони.
Смотрите, как Усик готовился к бою с Чисорой
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