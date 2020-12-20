Усик ворвался в ТОП-10 престижного рейтинга The Ring в супертяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик (18-0, 10 КО) впервые попал в рейтинг супертяжелого дивизиона журнала The Ring. Бывший абсолютный чемпион крузервейта занял десятое место в списке, заменив болгарина Кубрата Пулева, который на прошлой неделе проиграл нокаутом в 9-м раунде Энтони Джошуа.

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При этом Усик занимает четвертое место в рейтинге вне зависимости от весовых категорий журнала The Ring, где его опережают Сауль Альварес, Наоя Иноуэ и Теренс Кроуфорд.

Рейтинг в супертяжелом весе "The Ring":

Чемпион: Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри 1. Энтони Джошуа

2. Деонтей Уайлдер

3. Александр Поветкин

4. Диллиан Уайт

5. Луис Ортис

6. Энди Руис-младший

7. Джозеф Паркер

8. Майкл Хантер

9. Оскар Ривас

10. Александр Усик

Ранее украинский Александр Усик дал прогноз на бой Канело и Смита: "Я думаю, что в боксе у каждого есть шанс. Смит обладает хорошими навыками, но мне кажется, что Альварес выше него на два уровня". Однако сам Усик никогда не встретится с Саулем:

"Думаю, что не смог бы опуститься в весе. Я покинул крузервейт, так как мне было слишком тяжело делать вес. Мне пришлось бы отрезать ногу или что-то еще, чтобы подраться с кем-то вроде Альвареса", – цитирует Усика The Sun.

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Александр Усик / Фото: Instagram

Ранее мы писали, что Усик готов разрешить бой Джошуа – Фьюри. Украинец намекнул, что готов обсудить возможность отсрочки своего поединка против Энтони.

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