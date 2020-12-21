Українська
$ 27,83
34,1
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

"Усик хочет увидеть бой Джошуа – Фьюри": разрешит ли украинец самый ожидаемый поединок

21 декабря, 20:08

Елена Павлова Елена Павлова

Промоутер Александра считает, что схватка может сорваться из-за Фьюри

Промоутер супертяжа Александра Усика – Александр Красюк – рассказал нам, состоится ли в ближайшее время бой украинца с британским чемпионом по трем основным версиям Энтони Джошуа. И почему считает обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри ненадежным.

Реклама

Читайте также: Усику пришлось бы отрезать ногу ради боя с Саулем Альваресом

"Не факт, что не будет боя с Джошуа. Есть очень плотные разговоры и договоренности, но контракты не согласованы и не подписаны. Фьюри – парень, мягко говоря, ненадежный. По крайней мере, некоторое время назад у него в контракте был прописан реванш с Владимиром Кличко, но он на него так и не вышел. Его тогда лишили всех поясов. Он поднимался с какого-то дна. Все хотят увидеть бой Джошуа – Фьюри, но состоится ли он – никто не знает", – сказал Красюк.

Александр Красюк и Александр Усик

Александр Красюк и Александр Усик / Фото: Facebook

Красюк также отметил, что в любом случае бой Джошуа и Фьюри за звание абсолютного чемпиона без согласия Усика состояться не сможет, так как он является обязательным претендентом WBO. А также прокомментировал информацию, что Усик готов разрешить бой Джошуа – Фьюри, если его устроит сумма отступных.

"Конечно, если задать Усику вопрос: бой за пояс или деньги? То, конечно, бой за пояс. Но если сейчас его провести физически невозможно... Если честно, то Усик говорит мне: "Да мне самому хочется увидеть этот бой. Мне реально интересно его посмотреть. Как боксер, я их очень хорошо понимаю. Но есть и мои интересы. И я бы хотел, чтобы они были учтены", – сказал промоутер.

Реклама

Ранее мы писали, что Усик ворвался в ТОП-10 престижного рейтинга The Ring в супертяжелом весе.

Усик и Чисора в раздевалке после боя Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бой Александр Усик супертяжелый вес Тайсон Фьюри промоутер Энтони Джошуа Александр Красюк
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Джошуа наложил в штаны в прямом эфире": Фьюри высмеял чемпиона после бояБокс
Джошуа – Пулев: онлайн боя за четыре чемпионских титула
Джошуа – Пулев: онлайн боя за четыре чемпионских титулаБокс
"У нас уже были страшные годы имени братьев Кличко". Фанаты против боя Джошуа – УсикБокс
Джошуа – Пулев: когда начало и где смотреть бой
Джошуа – Пулев: когда начало и где смотреть бойБокс
Джошуа – Пулев: видео нокдаунов, нокаута и полная запись боя
Джошуа – Пулев: видео нокдаунов, нокаута и полная запись бояБокс
Боксер Беринчик о смерти Кернеса с улыбкой:
Боксер Беринчик о смерти Кернеса с улыбкой: "В Харькове – Украина"Бокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять