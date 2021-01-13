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У реванша Поветкин – Уайт появилась официальная дата

13 января, 00:17

Александр Трикиша Александр Трикиша

В августе россиянин брутально нокаутировал британца после двух нокдаунов

Бой-реванш между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом состоится 6 марта. Об этом рассказал промоутер Эдди Хирн, официально о дате боя объявят в пятницу, сообщает vringe.com.

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Напомним, что 22 августа Поветкин нокаутировал Уайта, несмотря на статус аутсайдера у букмекеров. Британец доминировал на ринге в первых раундах и дважды успел отправить россиянина в нокдаун. Но Поветкин не только сумел вернуться в бой, но и вышел из него победителем. В пятом раунде россиянин точно попал левым апперкотом и наглухо вырубил Уайта.

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Реванш планировали провести еще в прошлом году, однако бой отменили из-за коронавируса у Поветкина. Правда, позже появилась информация, что Поветкин не болел COVID-19, а пострадал в бою.

Александр Поветкин обратился к фанатам после победы над Диллианом Уайтом:

Александр Поветкин обратился к фанатам после победы над Диллианом Уайтом
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бокс Александр Поветкин реванш Диллиан Уайт

Источник: Сегодня|Спорт

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