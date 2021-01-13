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Жена Усика поделилась новыми чувственными фото

13 января, 14:44

Олег Люлька Олег Люлька

Платье с широким декольте Катерина сменила на шубу, превратившись в Снегурочку

Жена украинского супертяжа Александра Усика Катерина поделилась со своими поклонниками в соцсетях новым образом. Жгучая брюнетка, надев белую шубу, превратилась в Снегурочку.

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При этом местом для сьемок супруга боксера выбрала Киевское море, пишет XSport.

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Интересно, что в начале нового года жена Усика поделилась более откровенными фото. Тогда Катерина предстала в коротком ярком фиолетовом платье с широким декольте, из-под которого просматривается гламурное белье.

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А еще на одной фотографии Екатерина Усик сложила губки бантиком и послала фолловерам воздушный поцелуй.

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Напомним, Александр Усик женат с 2009 года, у него и Катерины – трое детей: старшая – дочь Лиза, сыновья Кирилл и Михаил.

Кстати, ранее Усик рассказывал, что на его жену засматриваются другие парни. "Я часто испытываю ревность, когда вижу, как молодые люди смотрят на мою супругу", – признается боксер.

Усик и его жена Екатерина

Усик и его жена Екатерина / Фото: https://www.instagram.com/alena.sergeevaa

А еще Усик недоумевает: "Знаете, что очень сильно не нравится в наших девушках? То, что дома они ходят в халате, а когда идут в магазин, одевают самое лучшее, что у них есть. Почему вы в магазин не идете в халате, а перед мужиком не одеваете лучшее, что есть, чтобы покрасоваться?".

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Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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