"Кубинская вспышка" готова уничтожить Усика

Команда Александра Усика настаивает на чемпионском бое против Энтони Джошуа. Но, похоже, в этот поединок никто не верит. Британец скорее откажется от пояса WBO, чем от боя против Тайсона Фьюри.

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Когда это произойдет, то Усику нужно будет подыскивать соперника. Мы уже рассказывали о потенциальных противниках Усика. Теперь крымчанину бросил вызов Фрэнк Санчес Форе, на прозвище "Кубинская вспышка", сообщает isport.

"Фрэнк сделал три защиты пояса NABO, в то время как топ-игроки не дрались больше года, а идущий четвертым в рейтинге WBO Кубрат Пулев проиграл свой последний бой.

Если пояс WBO в начале 2021 года станет вакантным после подписания контракта на бой между Фьюри и Джошуа, Фрэнк будет в отличной позиции, чтобы стать претендентом на титул", – считает менеджер кубинца Майк Борао.

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На профессиональном ринге Форе провел 17 боев и все выиграл, 13 побед нокаутом. В прошлом году победил Джоуи Давейко, Брайана Ховарда и Джулиана Фернандеса.

У кубинца за плечами внушительная и любительская карьера – 220 боев, 214 побед.

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