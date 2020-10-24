Українська
$ 28,27
33,41
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Усик ревнует жену и признался, что ему не нравится в украинских девушках

24 октября, 14:56

Елена Павлова Елена Павлова

Также известный боксер очень плохо относится к изменам

Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик (17-0, 13 КО), который сегодня улетел в Лондон на бой с Дереком Чисорой, признался, что ревнует свою жену Екатерину.

"Я часто испытываю ревность, когда вижу, как молодые люди смотрят на мою супругу. Вот мы гуляем и я вижу какой-то взгляд. Но не в том плане ревность, что вот, моя и все такое. Я уверенный в себе мужчина. Я понимаю, что это моя принцесса, я никому ее не отдам. Как отношусь к изменам? Плохо, очень плохо", – рассказал Усик YouTube-каналу Без Грима с Анной Буткевич.

Реклама

Читайте также: Отец Фьюри рассказал, что Тайсон сделает с Усиком, но украинцу нужно ловить шанс на бой

Александр Усик с женой

Александр Усик с женой / Фото: Instagram

Также Усик рассказал, что ему не нравится в украинских девушках:

"Знаете, что очень сильно не нравится в наших девушках, женщинах? То, что дома они ходят в халате, а когда идут в магазин одевают самое лучшее, что у них есть. Почему вы в магазин не идете в халате, а перед мужиком не одеваете лучшее, что есть, чтобы покрасоваться? Должна быть какая-то интрига", – считает Александр.

Реклама

Усик и его жена Екатерина

Усик и его жена Екатерина / Фото: https://www.instagram.com/alena.sergeevaa

Напомним, что у боксера и его жены Екатерины – трое детей. Самой старшей, Лизе, исполнилось 10 лет. Сыну Кириллу – уже семь, а самому младшему в семье, Михаилу, – пять.

Ранее мы сообщали, что жена Усика провела веселую фотосессию с дочерью.

Тем временем сам Чисора придумал новую угрозу Усику. "31 октября Александр получит испуг всей своей жизни", – обещает британец.

Реклама

Смотрите, как Усик рисует картину

Александр Усик рисует картину Видео: Instagram

Реклама

жена ревность боксер Александр Усик супертяжелый вес
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ломаченко – Лопес: онлайн боя за три чемпионских титула
Ломаченко – Лопес: онлайн боя за три чемпионских титулаБокс
Ломаченко – Лопес: где смотреть бой и когда начало
Ломаченко – Лопес: где смотреть бой и когда началоБокс
Почему не все болели за Ломаченко: церковь, фейки и еще 5 причин
Почему не все болели за Ломаченко: церковь, фейки и еще 5 причинБокс
Лопес перебоксировал Ломаченко. Он бил чаще, хотя украинец точнее (статистика)
Лопес перебоксировал Ломаченко. Он бил чаще, хотя украинец точнее (статистика)Бокс
Ломаченко – Лопес: прогноз букмекеров. Кто победит и когда завершится бой
Ломаченко – Лопес: прогноз букмекеров. Кто победит и когда завершится бойБокс
Ломаченко отреагировал на свое поражение Лопесу в объединительном бою
Ломаченко отреагировал на свое поражение Лопесу в объединительном боюБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять