Усик ревнует жену и признался, что ему не нравится в украинских девушках

Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик (17-0, 13 КО), который сегодня улетел в Лондон на бой с Дереком Чисорой, признался, что ревнует свою жену Екатерину.

"Я часто испытываю ревность, когда вижу, как молодые люди смотрят на мою супругу. Вот мы гуляем и я вижу какой-то взгляд. Но не в том плане ревность, что вот, моя и все такое. Я уверенный в себе мужчина. Я понимаю, что это моя принцесса, я никому ее не отдам. Как отношусь к изменам? Плохо, очень плохо", – рассказал Усик YouTube-каналу Без Грима с Анной Буткевич.

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Александр Усик с женой / Фото: Instagram

Также Усик рассказал, что ему не нравится в украинских девушках:

"Знаете, что очень сильно не нравится в наших девушках, женщинах? То, что дома они ходят в халате, а когда идут в магазин одевают самое лучшее, что у них есть. Почему вы в магазин не идете в халате, а перед мужиком не одеваете лучшее, что есть, чтобы покрасоваться? Должна быть какая-то интрига", – считает Александр.

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Усик и его жена Екатерина / Фото: https://www.instagram.com/alena.sergeevaa

Напомним, что у боксера и его жены Екатерины – трое детей. Самой старшей, Лизе, исполнилось 10 лет. Сыну Кириллу – уже семь, а самому младшему в семье, Михаилу, – пять.

Ранее мы сообщали, что жена Усика провела веселую фотосессию с дочерью.

Тем временем сам Чисора придумал новую угрозу Усику. "31 октября Александр получит испуг всей своей жизни", – обещает британец.

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Смотрите, как Усик рисует картину

Александр Усик рисует картину Видео: Instagram

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