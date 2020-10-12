Отец Фьюри рассказал, что Тайсон сделает с Усиком, но украинцу нужно ловить шанс на бой

Интересные события разворачиваются в последние дни в супертяжелом весе. На днях вспомнили про очередной бой Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера. Команда американца подтвердила, что готовится к поединку. Однако сегодня появилась информация, что третий бой Фьюри – Уайлдер не состоится. И в этом есть шанс для украинца Александра Усика.

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"Цыганский король" махнул рукой на Деонтея, который до сих пор восстанавливается, и хочет наконец-то с кем-то побиться. Однако самый лакомый кусок для телевидения, промоутеров и самих боксеров – объединительный бой с Энтони Джошуа – пока что нельзя провести, поскольку тот еще не встретился с болгарином Кубратом Пулевым. Причем, дату и место "свидания" до сих пор не могут определить.

Так что, если Усик 31 октября разберется с Дереком Чисорой и сумеет сделать это убедительно и эффектно, то его команда может предложить кандидатуру украинца на следующий поединок Фьюри. Правда, в это же время отец Тайсона довольно скептически отозвался о шансах Александра да и других бойцов:

"Я не вижу супертяжеловесов, которые могут создать Тайсону проблемы. Он слишком крупный, сильный и умный. У него слишком высокий IQ для любого из нынешних супертяжеловесов. У Усика могли бы быть шансы, но он слишком мелкий. Тайсон его вынесет, поскольку он недостаточно большой. Чтобы соперничать с Тайсоном сейчас, ты должен быть крупным, сильным и очень талантливым", – цитирует Джона Фьюри FightNews.

Так что у крымчанина появился дополнительный стимул добыть впечатляющую победу в Лондоне. Тем временем, "Русский витязь" поможет Чисоре готовиться к бою с Усиком.

Смотрите, как Александр тренировал реакцию и ловил монеты:

Александр Усик тренирует реакцию и ловит монеты Видео: Instagram

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