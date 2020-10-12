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Третий бой Фьюри – Уайлдер не состоится: кто виноват в отмене мегабитвы

12 октября, 12:27

Елена Павлова Елена Павлова

Британский чемпион уже давал команде американца шанс спасти поединок

Похоже, что третий поединок в супертяжелом весе между чемпионом мира WBC британцем Тайсоном Фьюри и бывшим обладателем пояса американцем Деонтеем Уайлдером все-таки не состоится. Ранее об этом писали британские таблоиды, а теперь информацию подтвердил сам Фьюри, который отговаривал Усика от чемпионского боя с Джошуа.

"Меня просили перенести бой на декабрь — я согласился провести поединок 19 декабря. Потом они снова попытались перенести бой, уже на следующий год. Я тренировался. Я был готов. Но когда они попросили перенести бой с 19 декабря на следующий год, это было уже слишком. Я иду дальше", — цитирует Фьюри The Athletic.

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Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри / Фото: Instagram

А буквально на днях Уайлдер объяснил свое длительное молчание перед третьим боем с Фьюри. Боксер сказал, что пока что не может тренироваться, так как залечивает руку, которую травмировал еще в феврале во втором бою с британцем. Тем не менее американская сторона надеется договориться о встрече в 2020 году.

Напомним, Уайлдер и Фьюри дважды бились за пояс WBC: в первом бою в декабре 2018 года зафиксировали ничью, второй – уже в феврале 2020-го – "Цыганский король" выиграл нокаутом. В начале октября сообщалось, что матчи по американскому футболу мешают бою Фьюри – Уайлдер.

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Смотрите, как Тайсон Фьюри и другие звезды бокса снялись в веселом ролике

Тайсон Фьюри, Джозеф Паркер и Майкл Баффер снялись в забавном видео Видео: Instagram

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