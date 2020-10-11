Уайлдер объяснил свое длительное молчание перед третьим боем с Фьюри

Наконец-то стали появляться новости о грядущем поединке за титул чемпиона WBC в супертяжелом дивизионе между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером. От американского "Бомбардировщика" долго не было ничего слышно. Так что в конце лета Фьюри записал вызывающее послание Уайлдеру и уединился с женой.

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И тут сообщения пошли чередой. Сначала британский таблоид The Sun опубликовал информацию, что третий бой между Тайсоном и Деонтеем не состоится, поскольку у Уайлдера закончился контракт. Журналисты сразу же написали, что теперь открыта дорога к объединительному поединку Фьюри с Энтони Джошуа.

Однако уже через пару часов от менеджера американца Шелли Финкеля поступило опровержение этих слухов. "Они ошибаются, мы будем драться", – приводит сегодня его слова Sky Sports. Сам же боксер сказал, что пока что не может тренироваться, так как залечивает руку, которую травмировал еще в феврале во втором бою с британцем. Тем не менее американская сторона надеется договориться о встрече в 2020 году.

Фото: REUTERS/Steve Marcus В тренде Это другое дело! Сборная Украины едва не сыграла вничью с Германией

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Напомним, Уайлдер и Фьюри дважды бились за пояс WBC: в первом бою зафиксировали ничью, второй "Цыганский король" выиграл нокаутом. В начале октября сообщалось, что матчи по американскому футболу мешают бою Фьюри – Уайлдер.

Смотрите, как Тайсон Фьюри и другие люди бокса снялись в веселом ролике:

Тайсон Фьюри, Джозеф Паркер и Майкл Баффер снялись в забавном видео Видео: Instagram

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