Українська
$ 28,28
33,28
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Уайлдер объяснил свое длительное молчание перед третьим боем с Фьюри

11 октября, 10:26

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Сторона американца подтвердила желание провести реванш с "Цыганским королем"

Наконец-то стали появляться новости о грядущем поединке за титул чемпиона WBC в супертяжелом дивизионе между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером. От американского "Бомбардировщика" долго не было ничего слышно. Так что в конце лета Фьюри записал вызывающее послание Уайлдеру и уединился с женой.

Реклама

И тут сообщения пошли чередой. Сначала британский таблоид The Sun опубликовал информацию, что третий бой между Тайсоном и Деонтеем не состоится, поскольку у Уайлдера закончился контракт. Журналисты сразу же написали, что теперь открыта дорога к объединительному поединку Фьюри с Энтони Джошуа.

Однако уже через пару часов от менеджера американца Шелли Финкеля поступило опровержение этих слухов. "Они ошибаются, мы будем драться", – приводит сегодня его слова Sky Sports. Сам же боксер сказал, что пока что не может тренироваться, так как залечивает руку, которую травмировал еще в феврале во втором бою с британцем. Тем не менее американская сторона надеется договориться о встрече в 2020 году.

Фото: REUTERS/Steve Marcus

Фото: REUTERS/Steve Marcus

В тренде
Это другое дело! Сборная Украины едва не сыграла вничью с Германией

Реклама

Напомним, Уайлдер и Фьюри дважды бились за пояс WBC: в первом бою зафиксировали ничью, второй "Цыганский король" выиграл нокаутом. В начале октября сообщалось, что матчи по американскому футболу мешают бою Фьюри – Уайлдер.

Смотрите, как Тайсон Фьюри и другие люди бокса снялись в веселом ролике:

Тайсон Фьюри, Джозеф Паркер и Майкл Баффер снялись в забавном видео Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бой бокс отмена Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Усик vs Усек: промоутер повздорил с британским журналистом из-за фамилии боксера (видео)
Усик vs Усек: промоутер повздорил с британским журналистом из-за фамилии боксера (видео)Бокс
Украинский боксер весом 120 кг уничтожил боснийца: видео нокаута
Украинский боксер весом 120 кг уничтожил боснийца: видео нокаутаБокс
Опытный
Опытный "Тигр" Бурсак растерзал своего соперника под КиевомБокс
Промоутер рассказал, что будет в случае поражения Ломаченко американцу Лопесу
Промоутер рассказал, что будет в случае поражения Ломаченко американцу ЛопесуБокс
Белорус ярким нокаутом проиграл чемпионский бой. В пяти раундах было семь нокдаунов
Белорус ярким нокаутом проиграл чемпионский бой. В пяти раундах было семь нокдауновБокс
Усик взял в спарринг-партнеры гиганта-кикбоксера (фото)
Усик взял в спарринг-партнеры гиганта-кикбоксера (фото)Бокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять