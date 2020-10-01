Конфликт интересов: матчи по американскому футболу помешали бою Фьюри – Уайлдер

Для третьего поединка британского и американского боксеров не могут найти подходящую дату

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри никак не может дождаться новостей о времени проведения его третьего боя с Деонтеем Уайлдером. В феврале "Цыганский король" отобрал титул у американца, нокаутировав его в седьмом раунде. С тех пор непредвиденные обстоятельства постоянно отодвигают дату решающего противостояния принципиальных соперников. Недавно веселый Фьюри записал вызывающее послание Уайлдеру и уединился с женой.

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На этот раз препятствием стала занятость телевизионной программы каналов, которые обычно проявляют интерес к боксу. Ожидалось, что третий "файт" Уайлдера и Фьюри состоится 19 декабря, но промоутер Боб Арум в комментарии ESPN заявил, что эта дата становится неактуальной из-за американского футбола:

"Мы отбрасываем 19 декабря, поскольку в этот день пройдут пять матчей чемпионата конференции и два – в НФЛ. Поэтому далее мы мы рассматриваем другие даты с РВС, FOX и ESPN. Но это точно будет на стадионе Allegiant в Неваде".

При этом Арум допустил, что боксеры могут сойтись и ранее 19 декабря, а не только в начале 2021 года. Тем временем, промоутер Джошуа назвал фаворита в третьем бою Фьюри и Уайлдера.

Смотрите, как Уайлдер и Фьюри вели себя на церемонии взвешивания:

Уайлдер – Фьюри: взвешивание перед боем Видео: Reuters

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