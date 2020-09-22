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"Не забирай прощальный чек, малыш": Фьюри отговаривает Усика от чемпионского боя

22 сентября, 16:54

Елена Павлова Елена Павлова

За два поединка с Джошуа Тайсон должен получить сумасшедшие деньги

Чемпион мира WBC в супертяжелом весе, британский провокатор Тайсон Фьюри попытался отговорить украинца Александра Усика от скорого боя с Энтони Джошуа. 32-летний "Цыганский король" призвал крымчанина не настаивать на своем праве выйти на ринг с обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO. Ведь это может повлиять на организацию боя Джошуа – Фьюри.

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Напомним, что ранее Джошуа и Фьюри договорились о проведении двух поединков: первый из них станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш. А промоутер озвучил сумасшедшие гонорары за мега-бой Джошуа и Фьюри. Бойцы могут получить по 60-70 миллионов долларов за первую встречу.

Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри / Фото: Instagram

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"Я уважаю Александра Усика, он отличный боец, чемпион мира в первом тяжелом весе. Возможно, Усик станет чемпионом в тяжелом весе, если подерется с Джошуа. Но не забирай мой прощальный чек, малыш. Не делай этого", — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Behind the Gloves.

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Ранее Фьюри угрожал "Шотландскому психопату". Боксер обещает поправить лицо известного рестлера.

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Тайсон Фьюри с женой Пэрис на побережье, поцелуй Видео: Instagram

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боксер Александр Усик супертяжелый вес Тайсон Фьюри чемпион мира Энтони Джошуа
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