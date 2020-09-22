"Не забирай прощальный чек, малыш": Фьюри отговаривает Усика от чемпионского боя

Чемпион мира WBC в супертяжелом весе, британский провокатор Тайсон Фьюри попытался отговорить украинца Александра Усика от скорого боя с Энтони Джошуа. 32-летний "Цыганский король" призвал крымчанина не настаивать на своем праве выйти на ринг с обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO. Ведь это может повлиять на организацию боя Джошуа – Фьюри.
Напомним, что ранее Джошуа и Фьюри договорились о проведении двух поединков: первый из них станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш. А промоутер озвучил сумасшедшие гонорары за мега-бой Джошуа и Фьюри. Бойцы могут получить по 60-70 миллионов долларов за первую встречу.
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"Я уважаю Александра Усика, он отличный боец, чемпион мира в первом тяжелом весе. Возможно, Усик станет чемпионом в тяжелом весе, если подерется с Джошуа. Но не забирай мой прощальный чек, малыш. Не делай этого", — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Behind the Gloves.
Ранее Фьюри угрожал "Шотландскому психопату". Боксер обещает поправить лицо известного рестлера.
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