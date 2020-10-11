"Русский Витязь" поможет Чисоре готовиться к бою с Усиком

Меньше трех недель остается до боя претендентов на чемпионский пояс WBO в супертяжелом весе Александра Усика и Дерека Чисоры. Сейчас боксеры выходят на завершающий этап подготовки к битве в Лондоне. Как мы писали, Усик взял в спарринг-партнеры гиганта-кикбоксера.

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Стало известно, что британский боксер проверит свои силы в тренировках с россиянином Александром Поветкиным. В то же время "Русский Витязь" готовится к повторной встрече с другим представителем Англии – Диллианом Уайтом. Так что своеобразный обмен опытом пригодится обоим бойцам.

Слова 41-летнего Поветкина приводит сайт Sport24:

"Я готовлюсь по той же программе, что и к первому поединку с Уайтом. Чувствую себя отлично, уже провел хороший сбор. Сейчас продолжим тренироваться на базе под Чеховом. Пока не могу сказать насчет спаррингов. Должен приехать Дерек Чисора, а так в принципе будут те же спарринг-партнеры. Я разобрал тактические ошибки первого боя и постараюсь их не допустить. Я еду побеждать и во втором бою. Буду стараться закончить его так же ярко, как и первый. Физически и морально я готов к этому. Если говорить о желании Уайта провести быстрый реванш, то это его инициатива. Но лично я готов боксировать".

Напомним, Поветкин нокаутировал Уайта в конце августа в поединке за звание временного чемпиона мира по версии WBC, и теперь парни проведут реванш 21 ноября. А Усик и Чисора встретятся 31 октября.

На днях Усик показал, как тренируется перед боем с Чисорой.

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Смотрите, как Дерек передавал привет Александру Усику:

Чисора отвечает Усику на троллинг Видео: Instagram

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