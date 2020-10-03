"Я готов ехать в их лес": Усик показал, как тренируется перед боем с Чисорой

Четыре недели остается до первого в этом году боя Александра Усика. Для бывшего чемпиона мира в "крузервейте" поединок с британцем Дереком Чисорой будет вторым в супертяжелом дивизионе. На днях сообщали, что бой Усик – Чисора планируют провести на самой крупной арене Великобритании.

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Сейчас боксеры ведут подготовку в своих лагерях и периодически делятся информацией с болельщиками в соцсетях. 33-летний украинец записал небольшой видеоролик, в котором показал, как готовится, и высказал свои мысли по поводу того, что его недооценивают:

"Мне всю жизнь говорят, что у меня что-то не получится, что я маленький для этого веса. Я просто не обращаю на это внимание. Я не думаю, что они [соперники] физически сильнее меня. Они могут быть больше по весу и росту, но это не является суперпреимуществом. Я выхожу в ринг и знаю, что я должен сделать, потому что я готовился к этому. Нужно на тренировках сжигать себя, чтобы на соревнованиях чувствовать себя хорошо. Мне нравится боксировать на выездах. Если они меня зовут в свой лес, то я готов к ним ехать. Если они хотят приехать ко мне, пускай приезжают".

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Смотрите, как Александр тренировал юных боксеров:

Усик тренирует мальчиков Видео: Instagram

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