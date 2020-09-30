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Стадион – так стадион: бой Усик – Чисора планируют провести на самой крупной арене Великобритании

30 сентября, 13:20

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Менеджер британца обещает украинцу "большие неудобства" и драку

Ровно месяц остается до второго боя Александра Усика в супертяжелом дивизионе. Вчера Усик подписал контракт на бой с Чисорой с голым торсом и крестом на груди. Поединок планируют провести 31 октября в Лондоне.

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Конкретного места вечера бокса еще не назвали, однако британские СМИ, в частности Boxing News Online, пишут, что его хотят провести на стадионе "Уэмбли". После глобальной реконструкции арена вмещает 90 тысяч зрителей. Возможно, организаторы надеются, что власти позволят хотя бы частично заполнить стадион, и тогда можно будет получить дополнительную прибыть от продажи билетов. Пока что спортивные мероприятия в Англии, например, футбольные матчи, проводят без болельщиков.

Тем временем, Усик продолжает усиленно готовиться к поединку на родине, о чем периодически сообщает в соцсетях.

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Однако менеджер Чисоры, бывший боксер Дэвид Хэй, в комментарии BT Sport сказал, что не верит в серьезность восприятия украинцем его подопечного:

"Как только Усик попытается справиться с тем, что Дерек принесет с собой в ринг, ему будет очень некомфортно и больно. Его не атаковали постоянно, соперники не опирались на него, поджимая и прессингуя.

Я не думаю, что Усик тренируется перед этим боем так, как он готовился бы к Энтони Джошуа. Я верю, что в голове Усика есть мысль о значительном превосходстве над Дереком, благодаря которому он сможет действовать, как обычно, и перебоксировать его. Однако Дерек вообще не собирается боксировать. В момент, когда мы попытаемся боксировать, все закончится для нас поражением. Это будет не боксерский поединок, а драка".

На днях спарринг-партнер Усика пожаловался на синяки на теле.

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Смотрите, как Александр тренировал реакцию и ловил монеты:

Усик и монеты, фокус, бокс Видео: Instagram

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стадион бой бокс Дэвид Хэй Александр Усик Дерек Чисора Уэмбли
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